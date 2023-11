A Espanha, já com a qualificação para o Euro2024 garantida, foi ao Chipre vencer por 3-1, com uma equipa renovada, com o ex-benfiquista Grimaldo no lado esquerdo da defesa e o adolescente Lamine Yamal no ataque. A equipa comandada por Luis de la Fuente precisou de menos de meia-hora para marcar três golos e, depois, levantou o pé.

A Espanha já tinha goleado Chipre, em casa, por 6-0 e, esta quinta-feira, com um onze extremamente jovem, mas também muito ofensivo, não precisou de muito tempo para se adiantar no marcador.

Um grande lance de futebol, logo aos cinco minutos, em velocidade, com Joselu e Merino a desbaratem a defesa cipriota, até à bola chegar a Lamine Yamal, com o jovem jogador do Barça, de 16 anos, a sentar mais um jogador e a atirar a contar.

Um grande golo a abrir caminho para o triunfo fácil da Espanha, como se viu nos minutos seguintes, com Oyarzabal, capitão da Real Sociedad, a assinar o segundo, aos 22 minutos com uma assistência de Grimaldo. Mais seis minutos e novo golo, desta vez com Oyarzabal a finalizar a passe de Joselu.

28 minutos e estava feito.

Chipre, sem qualquer ponto nesta fase de qualificação, ainda marcou um golo na segunda parte, por Pileas (75m), mas nunca conseguiu colocar em causa a vitória da seleção espanhola que teve novas oportunidades para voltar a marcar.

Escócia empata nos descontos

Entretanto, neste mesmo grupo, a Escócia, também já apurada, foi à Geórgia empatar 2-2 com um golo já para lá dos 90 minutos.

A equipa da casa chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo de Kvaratskhelia (15m), mas os escoceses empataram, logo a abrir a segunda parte, por McTominay (49m), mas o avançado do Nápoles voltou a colocar a Geórgia na frente do marcador, com um segundo golo aos 57 minutos.

Quando parecia que a vitória já não escapava aos georgianos, Shankland, a passe de Armstrong, empatou o jogo aos 93 minutos.

A classificação do Grupo A: Espanha, 18 pontos/7 jogos; Escócia, 16/7; Noruega, 10/7; Geórgia, 8/7; Chipre, 0/8.