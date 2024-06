Más notícias para a seleção polaca, em vésperas de Euro 2024. Durante o jogo contra a Ucrânia, nesta sexta-feira, a seleção polaca sofreu várias lesões, uma das quais Arkadiusz Milik. O avançado da Juventus foi o caso mais grave fica de fora da competição.

Após exames realizados pela equipa médica da seleção, o jogador vai regressar ao clube e será obrigado a submeter-se a uma artroscopia ao joelho.

A Federação polaca lamenta, em comunicado, as várias lesões sofridas no jogo. «Registaram-se, entre outras, lesões musculares (Nicola Zalewski, Michał Skóraś, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior) e uma contusão grave no tornozelo (Kacper Urbański)», escreveram.

Estes casos são menos graves e a seleção confia que irão recuperar a tempo do Europeu, que começa já no dia 14, na Alemanha.