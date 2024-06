Vítor Bruno foi apresentado nesta sexta-feira, no Estádio do Dragão, como novo treinador principal do FC Porto. Depois de falar sobre a sua decisão e a relação com Sérgio Conceição foi questionado pelos jornalistas sobre a continuidade de Pepe, uma das figuras do plantel:

«Eu, a falar sobre o Pepe, sinto-me pequenino. É um símbolo do clube, que tem o carinho de todos os nós, uma pessoa com quem me identifico muito. Foi evoluindo, encarna na perfeição aquilo que são os valores e desígnios do FC Porto. É uma conversa que quero ter com o Presidente, nas próximas horas. Temos de perceber qual é o melhor caminho. Falar também com o Pepe e tomar a melhor decisão», afirmou, sobre o atleta que acaba contrato no final de junho.

«É um dossiê que é complexo e que obriga a alguma capacidade de percebermos ate que ponto devemos ou não atuar, sem nunca magoar ou melindrar o Pepe. É uma pessoa por quem tenho muita estima. Ele partilhou, em determinado momento, que queria auscultar o corpo dele, no Europeu, para depois tomar uma decisão e será nessa base que vamos atuar. Falando com ele, vamos perceber qual é o feedback. Fará sempre, sempre, sempre parte da história do FC Porto», finalizou Vítor Bruno.

Pepe está no FC Porto desde 2018, na segunda passagem pelo clube da Invicta. Entre 2004 e 2007 esteve também ao serviço dos dragões. É um dos convocados para o Euro 2024.