Ainda há muito por definir, mas o cenário dos oitavos de final do Euro 2024 já começa a ser desenhado. Com o encerramento do Grupo B esta segunda-feira, aumentou a probabilidade de Portugal defrontar a Hungria na fase seguinte, embora a Croácia ainda esteja à espreita.

Perante as classificações desta altura, os croatas estão fora do Europeu, porque não conseguem entrar nos quatro melhores terceiros classificados. Juntamente com a seleção dos Balcãs, está a Chéquia, do grupo de Portugal.

Para sonhar com a presença nos oitavos, a Croácia precisa de um autêntico milagre: tem de esperar que a Dinamarca ou a Eslovénia percam por três golos, o que deixariam as seleções do Grupo C em desvantagem no critério de golos. Os croatas têm um saldo de -3, mas mais um golo marcado do que os eslovenos e dinamarqueses (três contra dois). Caso os eslovenos ou os nórdicos percam por 4-1, o critério dos cartões entrará em cena. Uma derrota por 5-2, 6-3, e por aí em diante, daria vantagem a estas equipas, que passariam a ter mais golos marcados.

Caso ainda se mantenha viva nesta contas após os jogos desta terça-feira, a Croácia terá de aguardar pelo último grupo, o de Portugal, e esperar que a Seleção Nacional bata a Geórgia e que Chéquia não vença a Turquia.

Assim, neste momento, o cenário com maior probabilidade é a seleção portuguesa defrontar a Hungria (ainda não apurada, no entanto) nos oitavos, a 1 de julho, em Frankfurt (20h00).

Também são possibilidades Inglaterra, Dinamarca, Eslovénia e Sérvia, as quatro seleções do Grupo C. Caso a Croácia não siga em frente – que é o cenário mais provável – só uma combinação das chaves coloca Portugal frente a uma equipa deste grupo. Por outro lado, existem quatro emparelhamentos que colocam a Hungria como adversário da equipa das Quinas.

Assim sendo, se a Croácia for eliminada, Portugal tem 80 por cento de hipóteses de jogar com a Hungria e 20 por cento de jogar com o terceiro classificado do Grupo C.

Importa ainda recordar que a Itália segurou a segunda posição no grupo B e vai defrontar a Suíça, no dia 29 de junho, em Berlim, às 17h00.

Confira as combinações possíveis e os critérios de desempate dos melhores terceiros:

«a. maior número de pontos

b. diferença de golos superior

c. maior número de golos marcados

d. maior número de vitórias

e. menor total de pontos disciplinares baseado apenas nos cartões amarelos e vermelhos recebidos em todas as partidas do grupo (cartão vermelho = 3 pontos, cartão amarelo = 1 ponto, expulsão por dois cartões amarelos numa partida = 3 pontos)

f. posição no ranking geral da Qualificação Europeia, ou se a Alemanha, a equipa da federação anfitriã, estiver envolvida na comparação, haverá um sorteio»