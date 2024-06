Da primeira parte do particular com a Turquia, a Polónia terá a lamentar as lesões de Swiderski e de Lewandowski.

Ora, os polacos inauguraram o marcador aos 12m, precisamente pelo avançado do Hellas Verona. Todavia, nos festejos, Swiderski saltou e, ao aterrar, denunciou dores no pé direito. Como tal, deixou o encontro aos 19 minutos, sendo rendido por Piatek.

Quanto a Lewandowski, o capitão da Polónia desceu à própria área e aliviou o perigo – pelo ar – na sequência de um livre. Contudo, ao retomar a posição, o avançado interrompeu marcha e caiu no relvado, também com queixas musculares. Por isso, foi substituído, ao minuto 32, por Urbanski.

