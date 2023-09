O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, está obrigado a fazer mudanças na equipa das quinas para o jogo desta sexta-feira, com a Eslováquia.

Titular no último jogo, Pepe nem sequer foi incluído na convocatória, devido a lesão, sendo que Rúben Neves fica fora da ficha de jogo, no final de uma semana também marcada por problemas físicos.

António Silva e Gonçalo Inácio são os candidatos à vaga no eixo da defesa, enquanto que João Palhinha é a aposta provável para o meio-campo.

João Félix voltou à competição com a camisola do Barcelona, mas Rafael Leão é também um forte candidato ao lado esquerdo do ataque, tal como Diogo Jota.

Veja, na galeria associada, o onze provável de Portugal.