A Polícia de Segurança Pública (PSP) emitiu um comunicado acerca dos acontecimentos associados a um vídeo partilhado nas redes sociais durante o desempate por penáltis do Portugal-Eslovénia, em que se vê um adepto a ser agredido por stewards, num túnel de acesso às bancadas do estádio em Frankfurt. Segundo a PSP, «não se confirma que os agredidos sejam cidadãos portugueses».

«Foi registado um incidente entre um grupo de stewards e dois adeptos, presumivelmente, apoiantes da Seleção portuguesa. Assim que a Delegação Nacional teve conhecimento do incidente, ainda antes do mesmo se ter tornado público, encetou um conjunto de diligências junto das autoridades alemãs, especificamente através do Centro de Cooperação Policial Internacional e da UEFA, na qualidade de organizador da competição», lê-se na nota das autoridades.

«Neste momento, tanto as autoridades alemãs bem como a UEFA iniciaram um conjunto de procedimentos e diligências com vista à identificação dos intervenientes e averiguação dos factos ocorridos, estando a decorrer um inquérito crime. Neste momento decorre um processo-crime. Pelas informações que dispomos, não se confirma que os agredidos sejam cidadãos portugueses», refere ainda o comunicado.

Nas imagens é possível ver um adepto, de pé, agarrado por três stewards, enquanto um quarto o agride. Quando caiu ao chão, o adepto foi pontapeado por estes seguranças, que estavam identificados com coletes oficiais. Outro adepto estava a assistir às agressões, já imobilizado.