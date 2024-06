A dois dias do último jogo da fase de grupos, diante da Geórgia, Nuno Mendes, Diogo Jota e Gonçalo Ramos fizeram trabalho específico em Marienfeld, devido a fadiga muscular, informou a FPF.

Nos primeiros 15 minutos do treino desta segunda-feira, que foram abertos à comunicação social, Nuno Mendes nem sequer pisou o relvado e fez trabalho específico no ginásio. Jota e Ramos estiveram à parte do grupo a trabalhar com um dos preparadores físicos.

Já os restantes jogadores, trabalharam normalmente às ordens de Roberto Martínez, que, pela primeira vez em nove treinos na Alemanha, não contou com todo o grupo.

Nuno Mendes foi titular nos dois jogos disputados pela equipa das Quinas, enquanto Diogo Jota foi suplente utilizado diante da Chéquia. Já Gonçalo Ramos, não somou qualquer minuto no Europeu, mas teve um momento inusitado após o apito final diante da Turquia, ao ser abalroado por um segurança, que tentava travar um adepto que invadiu o campo.

Portugal defronta a Geórgia na quarta-feira, a partir das 20h00, em Gelsenkirchen, num jogo da 3.ª jornada do Grupo F do Euro 2024. Recorde-se que Rafael Leão é baixa confirmada, por ter atingido uma série de dois cartões amarelos.