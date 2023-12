O sorteio da fase final do Euro2024 ficou marcado por um estranho som de fundo, que provocou sorrisos e burburinhos na audiência, com sons que, à primeira vista, parecem sair de um filme pornográfico.

Foi sensivelmente no momento em que se conheceu a sorte da Suíça, por apenas uns breves segundos, mas o som é bem perceptível e deixou muita gente estupefata.

«Já não temos barulho», ouve-se ainda a dizer um dos apresentadores, assim, que o som invasor foi retirado da emissão.

UEFA fell for the porno trap noises over on @BBCTwo 🤣🤣🤣 #EURO2024 pic.twitter.com/ZTcPl4DuIy