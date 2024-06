Francisco Coneição foi o autor do golo da vitória de Portugal contra a Chéquia, mas nem por isso tem lugar assegurado na equipa titular. Na véspera do jogo contra a Turquia, Roberto Martínez não garantiu a titularidade do extremo do FC Porto.



«Temos 23 jogadores de campo e dez são titulares. O importante é que todos estão preparados. No último jogo vimos isso: o Chico mostrou por que razão está na Seleção e o Neto também. O Inácio entrou e mostrou que está preparado assim como o Semedo. É o que precisamos de fazer. Antes do Europeu era importante crescer. Somos melhores e estamos mais preparados depois da vitória contra a Chéquia. Precisamos de todos. Estarem ou não na equipa inicial não é o importante para os jogadores neste momento», defendeu, em conferência de imprensa.





O Portugal-Turquia está agendado para a tarde deste sábado (17h00), em Dortmund. O encontro poderá desatar o nó quanto à liderança do Grupo F.