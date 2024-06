Aquando do golo de Francisco Conceição, Diogo Jota celebrou efusivamente na cara de Tomás Holes. O internacional português justificou a reação que teve em campo na conferência de imprensa e acabou a provocar gargalhadas aos presentes.



«Foi um momento de descompressão e de alívio. E sim, há sempre picardias em campo. Lembro-me que num lance dei-lhe um encosto, ele foi ao chão facilmente e ficou a tentar queimar tempo. Outra vez deixar passar a bola e obrigou-me a ir buscá-la quando o lançamento era para eles. A sensação que tinha era: 'vamos marcar e ainda vais andar aqui a correr'. As picardias fazem parte do futebol e desta vez saí por cima. É uma história que fica», partilhou, com um sorriso.



Esse lance, criado por Pedro Neto e Francisco Conceição, dois nomes da convocatória que foram contestados pela opinião pública, mereceu um comentário do avançado do Liverpool.



«Não olhamos para a convocatória da mesma maneira que um adepto comum. Sabemos a qualidade que cada um deles tem e o que podem dar à equipa. São dois jogadores com capacidade para desequilbrar e as substituições foram 'na muche'. Esperamos que volte a acontecer o mesmo da próxima vez que jogarem», disse.