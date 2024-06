Alguns dos últimos selecionadores nacionais tinham superstições. Luiz Felipe Scolari tinha a Nossa Senhora do Caravaggio enquanto Fernando Santos surgia publicamente com um terço. Ora, Roberto Martínez preferiu dar «uma resposta aborrecida», assumindo que não é um homem supersticioso.



«Nasci a uma sexta-feira 13. Não sou uma pessoa para ter superstições», justificou.



«No futebol de seleções temos muito tempo para preparar os jogos. É importante estar tranquilo e cumprir o plano de trabalho. Quando esse plano não é cumprido, é difícil desfrutar. Com a experiência que tenho, consigo usar melhor o meu tempo e estar tranquilo. Os treinadores não ganham jogos, mas têm de ajudar os jogadores e dar-lhes soluções. Se usar bem o meu tempo, sou capaz de desfrutar», disse, explicando de que forma vive os Europeus.



O selecionador nacional abordou ainda a mescla de juventude e experiência que há no grupo de convocados para o Euro 2024.



«Essa mistura é muito importante. A minha experiência em Europeus e Mundiais é a mistura do balneário. A experiência e os novos talentos estão muito bem representados na Seleção. O Cristiano e o Pepe têm uma experiência que não há em nenhum outro balneário, são os mais velhos do Euro. Temos o João Neves e o Francisco Conceição que tem mostrado a influência que pode ter durante os jogos. Esta mistura é necessária e essencial para nós», defendeu.



Logo de seguida, Martínez foi questionado sobre o extremo do FC Porto e de que forma este pode ser uma solução na equipa nacional.



«O Chico é um jogador diferente, é vertical e tem um perfil importante, mas depois do jogo a titular que fez preferimos não correr riscos. Precisava de recuperar bem e nos últimos dois treinos esteve a um nível muito alto. Agora é deixar o futebol tomar decisões, mas para mim ele é importante no balneário», concluiu.



Portugla estreia-se no Euro 2024 frente à Chéquia, esta terça-feira (20h00), em Leipzig.