Cristiano Ronaldo voltou, como habitualmente, a ser um dos temas da conferência da seleção nacional. Na véspera do duelo com a Chéquia, Roberto Martínez fez questão de frisar que o avançado está na convocatória para o Euro 2024 «por mérito».



«O Cristiano está aqui por mérito. Ninguém está aqui pelo nome que tem. O Cristiano marcou 51 golos em 50 jogos e mostrou sempre uma enorme consistência na Seleção. Marcou nove golos na fase de qualificação. É um marcador de golos, alguém que pode definir a última ação e pode abrir espaços na defesas. Mudou ligeiramente a sua forma de jogar com o passar dos anos. Apenas posso dizer que está aqui por mérito», sublinhou, em conferência de imprensa.



De resto, o capitão da seleção considerou que a geração atual «merece ganhar uma competição» como o Campeonato da Europa aquando da chegada a Marienfeld. Confrontado com as declarações de Ronaldo, o selecionador considerou que Portugal tem de provar a si próprio que pode chegar longe na prova.



«A fase de apuramento mostrou que o grupo está com boa atitude, boa mentalidade e comprometido. Ganhámos dez jogos, mas este torneio é diferente. Não há nada além dos três jogos e temos de mostrar o nosso nível. O Cristiano tem muita experiência, é o único a ter disputado cinco Europeus e pode chegar ao sexto. O que ele pode ver no balneário é importante. Mas sabemos que como equipa temos de enfrentar momentos de adversidade durante o torneio para ver se temos nível para chegar longe», argumentou.



O Portugal-Chéquia joga-se esta terça-feira, às 20h00, em Leipzig.