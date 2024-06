Na véspera da estreia de Portugal no Campeonato da Europa, Rúben Dias deixou elogios a Roberto Martínez, considerando que o selecionador «é uma pessoa que torna tudo mais fácil».



«Acima de tudo focaria-me mais na parte da pessoa com quem trabalhamos. É uma pessoa que torna tudo mais fácil no dia a dia. A maneira como abordamos a ideia que queremos ter e a análise que fazemos acaba por ser fácil para nós. Ele tem uma forma clara de comunicar e isso ajuda-nos muito», referiu, na conferência prévia ao duelo com a Chéquia, agendado para esta terça-feira (20h00), em Leipzig.



Por pedido expresso da UEFA, apenas os capitães das seleções presentes no Euro 2024 falem com os árbitros. A imprensa espanhola questionado o defesa do Manchester City acerca desta linha orientadora criada pelo organismo, assumindo que nem sempre é «fácil» para os jogadores controlarem as emoções.



«Queremos tentar respeitar as leias e os árbitros. Vamos fazer o melhor possível. Mas sabemos que há momentos em que não é tão fácil controlarmos as emoções como se pensa. Mas o que a UEFA quer mais é que sejamos capazes de controlar as nossas reações. Podemos falar com os árbitros, mas com respeito. Temos de encontrar o balanço ideal», comentou.