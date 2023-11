Roberto Martínez, selecionador de Portugal, em declarações à RTP, depois da vitória no Liechtenstein (2-0), no penúltimo jogo da fase de qualificação para o Euro2024:

O que é que faltou na primeira parte? Como corrigiu na segunda?

- Acho que faltou mais alegria no jogo, não foi uma situação tática ou técnica. Entrámos com uma boa atitude desde o primeiro minuto, mas ficámos frustrados com as perdas de tempo. Isso afetou-nos de uma maneira que é normal. Na segunda parte mudamos totalmente, entrámos com uma mentalidade diferente e mostrámos os conceitos do que tentamos fazer. Nos 90 minutos tivemos uma atitude em que fizemos funções defensivas com jogadores de ataque, isso foi muito positivo. Depois as estreias: manter a baliza a zero foi importante e o José Sá teve um momento-chave para isso. Muitas notas positivas e a nona vitória.

Surpreendeu com o Rúben Neves entre os centrais e com o João Félix encostado à esquerda. Os jogadores não ficaram confusos?

- É importante para nós sermos taticamente flexíveis, é importante que sintam essa confusão, porque num estágio internacional, tens um ou dois dias para passar novas ideias. Para nós é muito importante experimentar. Acho que o João Félix é um jogador excecional para jogar por dentro, com passes curtos, mas hoje gostava de ver como podia dar largura à nossa estrutura e ver o João Félix numa posição diferente. Acho que os atacantes mostraram uma intenção de ajudar e de serem solidários, o que é importante. Como treinador temos de fazer estes ensaios e tentar que os jogadores aprendam muito rápido.

Está já a tirar dúvidas para a fase final?

- Temos agora três jogos, antes da lista definitiva para o Europeu. É importante para nós experimentar e olhar para tudo o que precisamos no torneio.