Rúben Dias acredita que a seleção portuguesa é uma das candidatas à conquista do Euro 2024. Na antevisão ao jogo de estreia com a Chéquia, o defesa-central do Manchester City salientou a valia do plantel luso, mas alertou que vai ser necessário lidar com dificuldades no decorrer da competição.

«Não gosto de me fixar em favoritismos, no final de contas sabemos da qualidade que temos e sabemos das condições que temos para fazer algo especial. Mas também depende sempre muito da capacidade que temos para nos juntar em cada momento, refiro-me aos estágios de setembro, novembro, março… Cada novo estágio exige a capacidade de, após clubes, com mentalidades completamente diferente nos clubes, cada estágio é quase tudo novo, não tudo devido à noção que temos do contexto para onde vamos. Mas é um momento em que temos novamente de nos juntar. Sempre achei interessante a capacidade que temos de, estágio após estágio, nos ligar outra vez e este, mais que nunca, vai ser o resultado da capacidade que temos de, após uma época inteira, continuar com mente fresca, com energia e capacidade de lidar com as dificuldades e continuar a crescer durante a competição», disse Rúben Dias, em conferência de imprensa, em Leipzig.

O central de 27 anos recordou ainda a recente derrota com a Croácia. «É um momento muito importante para observar, refletir e abordar diversos temos em que temos de melhorar. Se me pergunta quando preferia que esse momento tivesse acontecido, era exatamente ali. Sinto que, em certa parte, devido ao que aconteceu nesse jogo, estamos muito mais prontos.»

