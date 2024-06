A Seleção nacional contou, na manhã desta sexta-feira, com todos os jogadores aptos, no último treino antes do jogo com a Turquia, da segunda jornada do Grupo F do Euro2024.

Como tem sido hábito, Roberto Martínez deixou os guarda-redes a trabalhar à parte do restante grupo, nos 15 minutos abertos à comunicação social. Em Marienfeld, os jogadores fizeram corrida e exercícios de ativação, antes de começarem os tradicionais «meinhos».

A equipa das Quinas viaja para Dortmund às 17h00, mas, antes, pelas 16h45, Roberto Martínez e um jogador vão falar na habitual conferência de imprensa antes da partida, que terá lugar no Signal Iduna Park.

Depois das vitórias na estreia, Portugal e Turquia somam três pontos e são líderes do Grupo F. A seleção lusa pode garantir já o apuramento para os oitavos de final se vencer os turcos, num jogo marcado para sábado, às 17h00, com arbitragem do alemão Felix Zwayer.