A Sérvia triunfou, na tarde deste sábado, por 3-0, na visita à Suécia, naquele que foi o último teste dos forasteiros para o Europeu.

Entre os sérvios, Milinkovic-Savic e Mitrovic – colegas de Rúben Neves no Al-Hilal, de Jorge Jesus – foram titulares, além de Zivkovic, ex-Benfica. Do outro lado, Lindelöf jogou 79 minutos.

Ora, a seleção dos balcãs apenas precisou de dois remates para se adiantar no marcador. Ao cabo de 18 minutos, Zivkovic assistiu Milinkovic-Savic para o 1-0.

No segundo tempo, em cima da hora de jogo, foi a vez de Mitrovic fazer o gosto ao pé. Numa fase em que a Suécia dominava as incidências, os contra-ataques foram trunfos dos sérvios.

Por fim, Tadic – avançado do Fenerbahçe, de Mourinho – encerrou a contagem, aos 70m.

Inserida no Grupo C do Europeu, a Sérvia tem em vista a estreia no torneio, diante de Inglaterra, a 16 de junho (domingo), pelas 20h.

Por sua vez, a Suécia encerra a época, uma vez que não participará no Euro.

Suíça e Áustria ultimam estratégias

Suíça e Áustria empataram, a um golo, na última partida de preparação. Se Baumgartner adiantou os visitantes, ao quinto minuto, Widmer tratou de resgatar os helvéticos, aos 26m.

Entre trocas e cartões amarelos, ninguém foi capaz de desatar o nó.

No Europeu, a Suíça jogará ante Alemanha, Hungria e Escócia, no Grupo A. Por sua vez, a Áustria defrontará França, Países Baixos e Polónia, no Grupo D.

Hungria aquece motores

Por fim, a Hungria venceu no derradeiro teste para o Euro. Na receção a Israel, os húngaros dominaram e triunfaram por 3-0. Num encontro de sentido único, a entrada fulminante resolveu a partida.

Aos 11 minutos, Roland Sallai inaugurou o marcador. Oito minutos volvidos, Barnabás Varga duplicou a vantagem. O avançado do Ferencvaros bisou pouco depois, aos 22m.

Como referido, a Hungria estará no Grupo A do Euro, na companhia de Alemanha, Escócia e Suíça.