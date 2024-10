Já há data, hora e local para a primeira mão do segundo play-off de acesso ao Europeu 2025 feminino.

Portugal recebe a Chéquia no dia 29 de novembro, às 19h45, no Estádio do Dragão, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol. A segunda mão será disputada a 3 de dezembro, em território checo.

Os bilhetes estão à venda desde terça-feira e podem ser adquiridos na bilheteira online da FPF. Os ingressos têm um preço unitário de três euros.

Depois de baterem o Azerbaijão (8-1), as Navegadoras estão a dois jogos de garantirem a presença na fase final do Europeu, que se realiza na Suíça entre 2 e 27 de julho.