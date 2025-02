A seleção portuguesa de basquetebol, já apurada para a fase final do Europeu de 2025, perdeu esta segunda-feira diante da Ucrânia por uns expressivos 88-60, em Matosinhos, em encontro da sexta e última jornada do Grupo A da fase de qualificação.

Ao intervalo Portugal já perdia por uma diferença de nove pontos (41-32) e acabou por afundar-se no segundo tempo, terminando a partida com menos 28 pontos do que os ucranianos.

Portugal termina, assim, esta fase de qualificação no terceiro lugar, com um total de 8 pontos, ficando atrás da Eslovénia (11 pontos) e de Israel (10), que também se apuraram, mas à frente da Ucrânia (7), eliminada.

A fase final do Europeu vai decorrer, entre 27 de agosto e 14 de setembro, na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia. Será a quarta presença de Portugal numa fase final depois das presenças em 1951 (15.º lugar, em França), 2007 (9.º, em Espanha) e 2011 (21.º, com cinco derrotas em cinco jogos, na Lituânia).