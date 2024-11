Está tudo em aberto na corrida para o Euro2025, depois das navegadoras terem empatado esta sexta-feira com a Chéquia (1-1) no jogo da primeira mão da segunda ronda do play-off de acesso à fase final do Europeu que vai decorrer, no próximo ano, na Suíça. As checas marcaram primeiro, contra a corrente do jogo, mas as portuguesas souberam tirar partido da inebriante energia das bancadas do Dragão para chegar ao empate e deixar tudo em aberto para o segundo jogo que está marcado já para a próxima terça-feira.

Com um ambiente espetacular no Dragão, com mais de quarenta mil adeptos nas bancadas (recorde no futebol feminino), ainda com muitos adeptos a entrar, já com o jogo a decorrer, Portugal proporcionou um bom espetáculo e o resultado final acaba por ser dececionante, face ao volume de jogo que as portuguesas apresentaram esta noite. As expetativas eram elevadas logo à partida, até porque Portugal já tinha vencido as checas (3-1), em fevereiro, num jogo de preparação. Mais do que isso, nos dez jogos realizados em 2024, as navegadoras venceram nove e empataram um, incluindo uma fase de qualificação sem derrotas para chegar até este jogo.

O FILME DO JOGO

A Chéquia até entrou melhor no jogo, mas foi uma questão de minutos, até Portugal crescer e assumir as rédeas do jogo, com uma construção a três que permitia a Catarina Amado e Joana Marchão subirem pelas alas no ataque à profundidade. Depois dos primeiros ataques das checas, Portugal foi subindo paulatinamente no terreno, com Jéssica Silva e Kika Nazareth a encantarem as bancadas, com bons pormenores técnicos.

Portugal subiu, a Chéquia recuou em toda a linha, com as portuguesas a recuperem rápido a bola e a conseguirem manter uma pressão constante no meio-campo adversário. Andreia Jacinto, com um remate à trave, abriu as hostilidades, e Joana Marchão seguiu o exemplo, obrigando Votiková à primeira defesa apertada da noite. Logo a seguir, Ana Capeta ensaiou um remate de letra e Kika conquistou definitivamente as bancadas com um remate acrobático a cruzamento de Carole Costa.

Portugal estava claramente por cima do jogo quando as checas abriram o marcador, contra a corrente do jogo, num lance que parecia inofensivo: lançamento lateral da direita, cruzamento e cabeçada convicta de Svitková para as redes de Inês Pereira. Um balde de água fria para a equipa de Luís Neto que, até ao intervalo, voltou a encostar as checas às cordas.

Um resultado muito penalizador para as portuguesas que era urgente corrigir e, a verdade é que, sem fazer alterações ao intervalo, as navegadoras puxaram pelos galões e empataram logo a abrir a segunda parte. Jogada pelo corredor central com Andreia Jacinto a abrir na esquerda para Kika Nazareth entrar na área e rematar cruzado para o fundo das redes de Votiková.

Um golo que empolgou as bancadas e a equipa portuguesa que foi à procura da vantagem. Francisco Neto foi também refrescando o ataque com as sucessivas entradas de Diana Silva, Andreia Norton e Stéphanie Ribeiro, procurando manter a pressão sobre as checas que foram quebrando em termos físicos, apenas com Stasková a ensaiar umas transições rápidas, mas já sem apoio das companheiras.

Portugal tentou, tentou, mas não conseguiu chegar ao golo que lhe permitia viajar com outra segurança para a Chéquia, nas próxima terça-feira, mas deixou bem claro, dentro das quatro linhas, que tem tudo para poder lutar por esta vaga na fase final do próximo campeonato da Europa.