A candidatura conjunta do Reino Unido e da República da Irlanda à organização do Euro 2028 divulgou os dez estádios que elegeu para a fase final, incluindo dois que estão ainda por construir, o Casement Park, em Belfast, e o Bramley-Moore, que será o novo «palco» do Everton em Liverpool.

Entre os estádios eleitos, estão também o Hampden Park, na Escócia, o Estádio de Cardiff, no País de Gales, o Dublin Viva Arena, na Republica da Irlanda, além de cinco estádios ingleses: Wembley, St. James Park, Villa Park, Etihad Stadium e o novo Estádio do Tottenham.

Fora desta lista ficou Old Trafford, que seria o segundo estádio com maior capacidade a seguir a Wembley, bem como o Stadium of Light, o Emirates e o Estádio de Londres.

A candidatura dos dois vizinhos insulares vai ter a concorrência de uma candidatura da Turquia.

Os dez estádios eleitos pela candidatura britânica e irlandesa

1. Estádio Wembley (Londres), capacidade para 90,652 espectadores

2. Estádio Principality (Cardiff), 73,952

3. Estádio Tottenham Hotspur (Londres), 62,322

4. Estádio Etihad (Manchester), 61,000

5. Estádio Everton (Liverpool), 52,679

6. Estádio St James' Park (Newcastle), 52,305

7. Villa Park (Birmingham), 52,190

8. Hampden Park (Glasgow), 52,032

9. Estádio Aviva (Dublin), 51,711

10. Casement Park (Belfast), 34,500

Today, the UK and Ireland final bid to host UEFA EURO 2028 has been submitted.



The bid shows how our nations are collaborating to stage an historic football festival for all of Europe and take the tournament to new heights.#UKIreland2028



Full details ⬇️