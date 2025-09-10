Eurobasket: Turquia e Grécia confirmam favoritismo e estão nas «meias»
Sengün assinou triplo-duplo frente à Polónia e Turquia volta à primeira semifinal desde 2001, já Giannis liderou no triunfo sobre a Lituânia
A Turquia, comandada por Alperen Sengün, e a Grécia, liderada por Giannis Antetokounmpo, carimbaram esta quarta-feira a passagem às meias-finais do Eurobasket2025, ao vencerem de forma segura os primeiros duelos dos quartos de final.
Na Xiaomi Arena, em Riga, a Turquia bateu a Polónia por 91-77, num encontro em que esteve quase sempre no controlo. Depois de um primeiro período equilibrado (19-19), a equipa de Ergin Ataman disparou no segundo parcial (27-13), chegando ao intervalo com 14 pontos de vantagem.
Sengün brilhou com 19 pontos, 12 ressaltos e dez assistências, assinando o segundo triplo-duplo na competição, tornando-se no mais novo de sempre a consegui-lo na competição. O poste contou ainda com a ajuda de Shane Larkin (12 pontos, cinco assistências) e Cedi Osman (dez pontos), enquanto Aleksander Dziewa, reforço do Benfica para 2025/26, esteve em evidência pelos polacos, com 11 pontos em 20 minutos.
Pouco depois, foi a vez da Grécia confirmar o favoritismo diante da Lituânia, vencendo por 87-76. A seleção helénica respondeu a um arranque forte dos bálticos com um parcial de 0-7 e fechou o primeiro período na frente (24-19), nunca mais perdendo o comando do encontro
Giannis Antetokounmpo foi a grande figura, com 29 pontos, seis ressaltos e quatro roubos de bola, bem acompanhado pelo irmão Kostas, que somou quatro desarmes de lançamento e deu solidez defensiva à equipa de Vasileios Spanoulis. Vasileios Toliopoulos (17 pontos) também esteve em bom plano, enquanto Jonas Valanciunas (24 pontos e 15 ressaltos) foi o destaque lituano.
Com estes triunfos, Turquia e Grécia vão medir forças na sexta-feira, em Riga, na meia-final. Os turcos procuram repetir a presença no jogo decisivo após o segundo lugar em 2001, enquanto os gregos sonham com o terceiro título europeu, depois das conquistas de 1987 e 2005.