A seleção portuguesa feminina de basquetebol venceu este sábado a Suíça por 59-37, no último jogo de preparação antes de viajar para a República Checa, onde vai disputar, pela primeira, vez o Campeonato da Europa.

No particular frente à 49.ª seleção mundial, disputado no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo, Portugal foi quase sempre superior, com exceção do segundo período (8-8).

Antes, fechou o primeiro por 18-13, consolidando o triunfo no terceiro (12-5) e aumentando os números da vitória no derradeiro (21-11).

Concentrada há cerca de um mês para preparar a inédita participação no Eurobasket, que decorre entre quarta-feira e 29 de junho, a seleção portuguesa parte para Brno, na República Checa, com um novo triunfo frente à Suíça, que já tinha batido na quinta-feira, a encerrar o Torneio Internacional de Viana do Castelo.

Lavínia Silva, com 13 pontos e 11 ressaltos, esteve em destaque do lado luso, enquanto Viktoria Ranisavljevic, com 10 pontos e cinco ressaltos, foi a melhor das helvéticas.

A seleção feminina portuguesa vai estrear-se no Eurobasket frente à campeã europeia Bélgica (na quinta-feira, dia 19 de junho), seguindo-se a seleção anfitriã (20) e Montenegro (22), para o Grupo C.

O Campeonato da Europa é coorganizado por Grécia, Itália, República Checa e Alemanha e reúne 16 seleções, entre as quais a Suíça, distribuídas por quatro grupos.