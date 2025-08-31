A França comprovou a superioridade frente à Eslovénia e venceu por 103-95 no segundo jogo de ambas as equipas no Eurobasket, que está a decorrer entre Chipre, Finlândia, Letónia e Polónia.

Nem os 39 pontos, nove assistências e oito ressaltos de Luka Doncic valeram para os eslovenos, que continuam sem vencer na competição. Todavia, o jogo, que opunha duas das equipas mais interessantes da competição, ficou marcado por um final algo polémico.

No basquetebol há um «pacto» entre Homens, uma espécie de acordo de respeito. Nos instantes finais de uma partida, quando o resultado já está decidido, as equipas por norma deixam o tempo passar, esperando pela buzina final.

É comum, até, que as equipas comecem os cumprimentos de final de jogo já nesses segundos finais da partida. Neste jogo não foi diferente, até certo ponto.

Sylvain Francisco, base francês que tinha a bola nos segundos finais, cumprimentou Luka Doncic… ainda olhou para trás e de seguida correu para o cesto para fazer dois pontos fáceis. Um ato que que rapidamente provocou reações agressivas dos adversários.

Antes da façanha, Francisco tinha 30 pontos e a França vencia por seis pontos. Esses dois pontos faziam assim tanta diferença?

Veja aqui o vídeo: