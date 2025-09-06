A Alemanha, campeã do Mundo, venceu Portugal por 85-58 nos «oitavos» do Eurobasket. Apesar do resultado desnivelado, Portugal conseguiu dar uma boa resposta, pelo menos nos três primeiros quartos. Nos minutos finais, os alemães dispararam, garantindo a passagem aos «quartos».

Portugal teve uma entrada forte na partida para surpresa de muitos. Nos minutos iniciais Portugal vencia por 7-2, confirmando a entrada agressiva. No entanto, como esperado, a campeã do Mundo respondeu e empatou rapidamente na partida.

Ao fim do primeiro quarto, a Alemanha vencia por cinco pontos (17-12). No segundo quarto, Portugal continuou a conseguir dar luta ao adversário e passou, inclusive, para a frente do marcador. Com uma amostra bastante positiva, Portugal conseguiu sair para intervalo a vencer (32-31), contra todas as probabilidades.

A Alemanha era a clara favorita, um dos candidatos a vencer o Eurobasket, e por isso esperava-se uma resposta. Portugal entrou bem, com Neemias a dilatar a vantagem, mas a resposta alemã não tardou a chegar.

Portugal continuou a conseguir equilibrar o jogo e as equipas iam oscilando entre quem assumia a liderança no marcador. Já perto do final do terceiro quarto os alemães afastaram-se no resultado.

Os «linces» não baixaram os braços e conseguiram aproximar-se, fechando o terceiro quarto a apenas um ponto de diferença (52-51).

No último quarto a Alemanha disparou por completo. Os triplos, que não estavam a entrar para os alemães, começaram a cair para os campeões do Mundo. Portugal perdeu a capacidade de equilibrar o jogo e os alemães fugiram no marcador.

Do lado de Portugal, Neemias protagonizou mais um belo jogo, com 18 pontos e 11 ressaltos. Diogo Gameiro também foi figura de destaque com sete pontos e quatro assistências. Schroder (16 pontos e três assistências) e Wagner (16 pontos e sete ressaltos) foram as figuras na formação alemã.

No final, a Alemanha carimbou uma uma vitória expressiva por 85-58. Um último quarto dramático para Portugal que definiu o resultado final.

