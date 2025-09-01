Portugal perdeu esta segunda-feira frente à Letónia por 78-62, numa partida que marcou a 125.ª internacionalização do capitão Miguel Queirós. O terceiro desaire consecutivo depois de uma entrada no Eurobasket 2025 com uma vitória.

Uma partida que ficou essencialmente marcada por um segundo quarto para esquecer para os portugueses. Depois de um primeiro quarto equilibrado, fechado com uma vantagem de dois pontos para a Letónia, os linces fizeram apenas sete pontos no segundo quarto, indo para os balneários a perder por 50-28.

De regresso do intervalo, Portugal conseguiu voltar a equilibrar o jogo, mas continuou a pagar a fatura de uma vantagem larga estabelecida no segundo quarto. Na reta final os portugueses ainda pressionaram o adversário, ameaçando uma aproximação no marcador, mas o resultado final fixou-se mesmo nos 78-62 a favor da Letónia.

Do lado dos portugueses, os destaques foram Neemias Queta (16 pontos e sete ressaltos), Rafael Lisboa (17 pontos e quatro assistências) e Travante Williams (oito pontos e cinco ressaltos). Já por parte da Letônia, Kristaps Porzingis, colega de Neemias nos Celtics, anotou 21 pontos e fez ainda nove ressaltos.

Sem nunca desistir contra a 9.ª melhor seleção do mundo.



Quarta-feira temos 𝗔 𝗗𝗘𝗥𝗥𝗔𝗗𝗘𝗜𝗥𝗔 𝗕𝗔𝗧𝗔𝗟𝗛𝗔 pela frente. Ainda 𝗡𝗔 𝗟𝗨𝗧𝗔 pelo objetivo final 🇵🇹#SomosBasquetebol #GigantesDePortugal #OsLinces #EuroBasket #MakeYourMark pic.twitter.com/ls7NEfPXbz — Basquetebol Portugal (@fpbasquetebol) September 1, 2025

Ao fim de quatro jornadas, Portugal regista uma vitória e três derrotas, assumindo neste momento o quinto lugar do grupo A, com cinco pontos. Na última e derradeira jornada, os «linces» enfrentam a Estónia, quarta classificada também com cinco pontos, esta quarta-feira por um lugar que dê acesso à próxima fase do Eurobasket.

A fase final do Europeu disputa-se até 14 de setembro, na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia.

Outros resultados desta segunda-feira no Eurobasket:

Suécia 91-87 Montenegro

Estónia 64-84 Turquia

Alemanha 120-57 Reino Unido



