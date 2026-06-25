A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 25 de junho, é composta pelos números 1 – 4 – 11 – 16 – 17 – 38 e pelo Número de Sonho 1.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.