A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 18 de agosto, é composta pelos números 1 – 31 – 33 – 35 – 36 – 40 e pelo Número de Sonho 4.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.