A chave vencedora do EuroDreams desta segunda-feira, 15 de dezembro, é composta pelos números 8 – 22 – 23 – 31 – 39 – 40 e pelo Número de Sonho 4.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.