Eurodreams
Há 1h e 11min
EuroDreams: a chave vencedora do sorteio desta segunda-feira
Primeiro prémio são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos
Primeiro prémio são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos
A chave vencedora do EuroDreams desta segunda-feira, 15 de dezembro, é composta pelos números 8 – 22 – 23 – 31 – 39 – 40 e pelo Número de Sonho 4.
O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
RELACIONADOS
Euromilhões: a chave do sorteio desta sexta-feira
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS