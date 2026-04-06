A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 6 de abril, é composta pelos números 1 - 2 - 8 - 14 - 28 - 33 e pelo Número de Sonho 3.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.