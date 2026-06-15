A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 15 de junho, é composta pelos números 3 – 14 – 20 – 22 – 29 – 40 e pelo Número de Sonho 5.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.