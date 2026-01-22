A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 22 de janeiro, é composta pelos números 4 – 7 – 10 – 17 – 25 – 39 e pelo Número de Sonho 3.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.