A chave vencedora do EuroDreams desta quinta-feira, 21 de agosto, é composta pelos números 4 – 16 – 17 – 25 – 29 – 39 e pelo Número de Sonho 3.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.