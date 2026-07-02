EuroDreams: a chave vencedora do sorteio desta quinta-feira

A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 2 de julho, é composta pelos números 3 – 12 – 23 – 24 – 36 – 40 e pelo Número de Sonho 3.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.