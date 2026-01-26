A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 26 de janeiro, é composta pelos números 15 – 23 – 28 – 33 – 34 – 37 e pelo Número de Sonho 3.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.