Eurodreams
Há 50 min
EuroDreams: a chave vencedora do sorteio desta segunda-feira
Primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos
Primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos
A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 2 de fevereiro, é composta pelos números 2 - 7 - 23 - 24 - 32 - 37 e pelo Número de Sonho 3.
O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS