A chave vencedora do EuroDreams desta segunda-feira, 4 de maio, é composta pelos números 12 – 21 – 27 – 30 – 34 – 38 e pelo Número de Sonho 1.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.