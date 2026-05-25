EuroDreams: a chave vencedora do sorteio desta segunda-feira

A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 25 de maio, é composta pelos números 4 – 13 – 17 – 22 – 27 – 30 e pelo Número de Sonho 1.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.