A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 3 de novembro, é composta pelos números  2 - 10 - 12 - 20 - 21 - 26 e pelo Número de Sonho 2.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Segundo o sítio oficial dos Jogos Santa Casa, ninguém venceu o primeiro e segundo prémios. Vinte e cinco pessoas venceram o terceiro prémio, no valor de 535 euros, em Portugal.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.

RELACIONADOS
VÍDEO: Real Madrid presta homenagem a Diogo Jota
Estrela da Amadora e Nilton Varela chegam a acordo após rescisão unilateral
Ioannidis: «Não sinto nenhuma pressão pelo dinheiro que custei»
Polónia: Gonçalo Feio estreia-se com vitória no Radomiak
Noronha Lopes esclarece papel de Óscar Cardozo no Benfica