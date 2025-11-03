Eurodreams
EuroDreams: a chave vencedora do sorteio desta segunda-feira
Primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos
Primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos
A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 3 de novembro, é composta pelos números 2 - 10 - 12 - 20 - 21 - 26 e pelo Número de Sonho 2.
O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.
Segundo o sítio oficial dos Jogos Santa Casa, ninguém venceu o primeiro e segundo prémios. Vinte e cinco pessoas venceram o terceiro prémio, no valor de 535 euros, em Portugal.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
