Eurodreams
Há 1h e 24min
EuroDreams: a chave vencedora do sorteio desta segunda-feira
30 mil euros por mês durante 30 anos
30 mil euros por mês durante 30 anos
A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 13 de abril, é composta pelos números 3 – 17 – 19 – 28 – 33 – 40 e pelo número de sonho 5.
O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
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