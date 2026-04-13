A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 13 de abril, é composta pelos números 3 – 17 – 19 – 28 – 33 – 40 e pelo número de sonho 5.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.