A chave vencedora do prémio EuroDreams desta quinta-feira é composta pelos números 1 - 2 - 3 - 22 - 26 - 27 e pelo Número de Sonho 1.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.



Nota: a presente notícia não dispensa a consulta do resultado no site da Santa Casa.