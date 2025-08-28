Eurodreams
EuroDreams: a chave vencedora do sorteio desta quinta-feira
Primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos
A chave vencedora do EuroDreams desta quinta-feira, 28 de agosto, é composta pelos números 6 – 7 – 11 – 15 – 16 – 35 e pelo Número de Sonho 5.
O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
