A chave vencedora do EuroDreams desta quinta-feira, 20 de novembro, é composta pelos números 7 -17 - 20 - 28 - 30 - 31 e pelo Número de Sonho 4.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.