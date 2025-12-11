A chave vencedora do EuroDreams desta quinta-feira, 11 de dezembro, é composta 21 - 6 - 37 - 4 - 32 - 23 e pelo Número de Sonho 1.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.