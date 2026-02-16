A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 16 de fevereiro, é composta pelos números 6 - 10 - 13 - 24 - 26 - 38 e pelo Número de Sonho 3.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.