A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 2 de outubro de 2025, é composta pelos números 4, 7, 18, 19, 22, 29 e pelo Número de Sonho 1.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.

