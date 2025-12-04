A chave vencedora do EuroDreams desta quinta-feira, 4 de dezembro, é composta 4 - 15 - 27 - 32 - 37 - 38 e pelo Número de Sonho 3.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.