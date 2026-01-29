A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 29 de janeiro, é composta pelos números 1 – 7 – 8 – 26 – 28 – 34 e pelo Número de Sonho 5.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.