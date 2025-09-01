A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 1 de setembro, é composta pelos números 6 - 22 - 30 - 31 - 32 - 33 e pelo Número de Sonho 4.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.